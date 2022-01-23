В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по лёгкой атлетике

Вслед за юниорским и командным чемпионатами Украины 4-6 февраля пройдет юношеский среди спортсменов 2005-2006 г.р. Расписание тут.
Также в Сумах намечены:
12-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.
25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.
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