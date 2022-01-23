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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:13361

В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по лёгкой атлетике

Продолжается легкоатлетический месяц в манеже СумГУ.

Вслед за юниорским и командным чемпионатами Украины 4-6 февраля пройдет юношеский среди спортсменов 2005-2006 г.р. Расписание тут.

Также в Сумах намечены:

12-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.

25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.

Спорт Анонс Легкая атлетика
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