В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по лёгкой атлетике Продолжается легкоатлетический месяц в манеже СумГУ.

Вслед за юниорским и командным чемпионатами Украины 4-6 февраля пройдет юношеский среди спортсменов 2005-2006 г.р. Расписание тут.

Также в Сумах намечены:

12-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.

25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.