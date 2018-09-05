Обновлены номера «горячей линии» Пенсионного фонда на Сумщине

Специалисты Фонда предоставят компетентные ответы и консультации звонящим, а также помогут сориентироваться в современных пенсионных онлайн-сервисах, пользование которыми значительно упрощает взаимодействие с Пенсионным фондом и особенно актуально в условиях карантина.
Органы Пенсионного фонда Сумщины на время карантина не прекращают работу. В то же время, учитывая то, что по данным Минздрава...
Договор на проведение капитального ремонта Главного управления пенсионного фонда Украины в Сумской области по улице Степана Бандеры, 43 заключили 10...
С 23 октября по 23 декабря 2019 года в Центральном отделе обслуживания граждан (сервисном центре) главного управления Пенсионного фонда Украины...
Теперь для обслуживания граждан в области функционируют 19 современных центров и удаленные рабочие места, созданные в ОТГ, ЦПАУ, сельсоветах, что...
4 сентября около 60 пенсионеров-чернобыльцев митинговали под стенами Главного управления пенсионного фонда Сумской области....