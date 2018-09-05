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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00335

Обновлены номера «горячей линии» Пенсионного фонда на Сумщине

Получить разъяснения по любым вопросам пенсионного обеспечения можно по обновленным телефонам «горячих линий» Пенсионного фонда Сумщины.

Специалисты Фонда предоставят компетентные ответы и консультации звонящим, а также помогут сориентироваться в современных пенсионных онлайн-сервисах, пользование которыми значительно упрощает взаимодействие с Пенсионным фондом и особенно актуально в условиях карантина.

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Общество ПФУ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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