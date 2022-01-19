Служба зайнятості Сумщини опікується вчорашніми воїнами Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, демобілізовані військовослужбовці і в тому числі учасники АТО, повсякденно перебувають під контролем і опікою фахівців служби. За ними закріплені особисті консультанти, які роблять кваліфікований супровід своїх підопічних у пошуках роботи.

Минулого року, приміром, статус безробітного мали 1014 військовослужбовців, з яких 223 працевлаштовані. До слова, один отримав допомогу по безробіттю на започаткування власної справи. Професійне навчання пройшли 23 особи, окремі залучалися до громадських робіт.

- Зараз статус безробітного мають 310 учасників АТО, з яких 224 отримують допомогу по безробіттю. Впевнений, а головне і захисники України вірять, що ця цифра неухильно зменшуватиметься, - говорить В.Підлісний.

Як наголошує посадовець, в області створена гнучка професійна система, що дозволяє швидко реагувати на кадрові запити роботодавців, готувати фахівців, затребуваних на ринку праці. Йдеться про стажування на виробництві, дуальну форму і дистанційне навчання, використання індивідуальних програм, модульних технологій тощо.