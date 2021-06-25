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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Поезда Шостка − Киев и Киев – Шостка пока не отменяют

Для принятия окончательного решения по курсированию поездов будет исследован пассажиропоток и проведен опрос среди граждан.

Об этом было договорено во время совещания с участием руководства филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзалізниця», облгосадминистрации и громад севера Сумщины.

До введения карантинных ограничений в 2020 году из г. Шостка курсировало 5 пар поездов в направлении г. Киев и поезд Шостка – Сумы, что давало возможность жителям города и близлежащих населенных пунктов удобно добраться до любых регионов Украины.

До 22 ноября в направлении Шостка – Киев курсировало всего три пары поездов.

С 23 ноября курсировал только один поезд. После проведения переговоров между главой Сумской облгосадминистрации Дмитрием Живицким и руководством АО «Укрзалізниця» поезда восстановили. Но уже с 1 февраля, как сообщили в «Укрзалізниці», рейсы будет выполнять ежедневно только один поезд.

«Когда стало известно, что поезда № 784 и 778, которые осуществляют пассажирские перевозки из Шостки в Киев и в обратном направлении, согласно официальной информации АО «Укрзалізниця», будут курсировать только до 31 января, глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил мне обсудить этот вопрос руководителями «Укрзалізниці», чтобы найти решение, которое бы устраивало всех – и перевозчика и пассажиров», – отметил заместитель главы облгосадминистрации Олег Клименчуков.

Как сообщил заместитель директора филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзалізниця» Владимир Любка, поезда отменяют из-за небольшого количества желающих ехать. Пассажирские перевозки и так убыточны, но в некоторых случаях, как вот с Шосткой, часть поездов просто нерентабельны.

Начальник отдела планирования и организации перевозок Юрий Ткач добавил, что в «доковидные» времена в направлении Киев – Шостка – Киев в среднем за сутки перевозили более 2 тыс. пассажиров всеми парами поездов. А затем количество желающих ехать по железной дороге существенно уменьшилось и составило в среднем 679 пассажиров в двух направлениях. Сейчас снова немного повысилась, но все равно и на половину не достигла 2 тысяч пассажиров. И восстановленные недавно поезда Киев – Шостка, Шостка – Киев значительной динамики по увеличению пассажиропотока не показали.

Глава Шосткинской громады Николай Нога отметил, что прошло очень мало времени, пассажиры не успели привыкнуть к этим поездам, а их снова отменяют. Кроме того, громада готова собственными силами провести опрос у пассажиров, в какое время им удобно добираться в столицу и обратно.

По результатам совещания было принято решение о продолжении курсирования поездов в направлении Шостка – Киев согласно расписанию движения.

Кроме того, параллельно будет проводиться опрос среди населения Шосткинской громады относительно действующего расписания движения и внести соответствующие предложения на рассмотрение АО «Укразалізниця».

Общество Отмена поездов Укрзалізниця
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