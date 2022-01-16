В Сумах – авария с участием трактора (видео)

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили европротокол, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Вчера, около 14 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Харьковской....
25 января, около 21 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской....
26 января в 5:57 отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части из г. Глухов Шосткинского района привлекалось для оказания помощи....
Вчера, около 13 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Лысенко....
Три протокола составили патрульные на водителя, совершившего и оставившего место ДТП....