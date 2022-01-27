В Сумах водитель фуры устроил тройное ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 57-летний водитель транспортного средства DAF XF с полуприцепом, при перестраивании не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с легковушкой Daewoo Nubira, которая двигалась в попутном направлении. По инерции автомобиль Daewoo столкнулся с транспортным средством KIA Sportage.
Все транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF XF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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