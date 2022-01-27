В Сумах водитель фуры устроил тройное ДТП Вчера, около 14 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 57-летний водитель транспортного средства DAF XF с полуприцепом, при перестраивании не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с легковушкой Daewoo Nubira, которая двигалась в попутном направлении. По инерции автомобиль Daewoo столкнулся с транспортным средством KIA Sportage.

Все транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF XF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.