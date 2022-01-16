«Ми не допустили таємного підвищення тарифів», - нардеп Михайло Ананченко Депутати Сумської міської ради підтримали проект рішення, яке підготувала фракція «Слуга Народу» та скасували рішення, яким члени виконкому на позачерговому засіданні без попередження та обговорення підняли майже на 40% для населення і на 80% для підприємств тарифи на опалення та гарячу воду.

«Це був акт небаченого нахабства, жадібності та паплюження законів України. Тому ми відреагували миттєво, - говорить народний депутат від «Слуги Народу» Михайло Ананченко. - Не можна без відповідних розрахунків, обговорень, які передбачені законодавством, під виглядом «коригування» приймати соціальноважливі рішення».

Депутати фракції «Слуга Народу» Сумської міської ради були впевнені, що сумчанам хотіли нав’язати необгрунтовані, значно завищені тарифи на тепло та гарячу воду. Тому підготували проєкт рішення про скасування «відкорегованих» тарифів. Депутатський корпус їх підтримав.

«Рішення про зміну тарифу не може прийматися в робочому порядку без обговорення. Дякую нашій команді за миттєву реакцію та захист інтересів наших виборців», - написав на своїй сторінці у facebook народний депутат.

Ініціаторам підвищення тарифів (якщо в цьому дійсно є потреба) доведеться виконати всю передбачену законом процедуру. Якщо розрахунки обґрунтовані, довести це буде не важко.

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