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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:47692

В Сумах сбили 11-летнего ребенка

Авария произошла сегодня утром на пр. Лушпы.

Как сообщили Данкор онлайн свидетели происшествия, авария произошла на второстепенной дороге возле ТЦ «Березка». 11-летняя девочка попала под колеса ВАЗ-2109. У нее разбита губа и повреждена нога. На место ДТП вызвали полицию и «скорую».

Право Дтп
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