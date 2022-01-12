В Сумах сбили 11-летнего ребенка

Как сообщили Данкор онлайн свидетели происшествия, авария произошла на второстепенной дороге возле ТЦ «Березка». 11-летняя девочка попала под колеса ВАЗ-2109. У нее разбита губа и повреждена нога. На место ДТП вызвали полицию и «скорую».
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