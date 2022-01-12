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У 2021 році «Сумигаз Збут» реалізував 239,5 млн кубометрів газу та 2 млн кВт-год електроенергії

Протягом 2021 року року побутові споживачі ТОВ «Сумигаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», спожили 234,7 млн кубічних метрів газу; юридичні особи придбали 4,8 млн кубометрів газу та 2,1 млн кВт-год електроенергії.

У травні 2021 року компанія запропонувала побутовим споживачам самостійно обрати тариф на газ. «Сумигаз Збут» підготував кілька пропозицій, зокрема, базовий тариф «Твій газ Річний» та тариф «Твій газ Рівномірний платіж», у рамках яких застрахував споживачів від зростання ціни на газ до травня 2022 року.

Підписники тарифу «Твій газ Рівномірний платіж», сплачуючи однакові суми щомісяця, отримали можливість зменшити цифри в платіжках під час опалювального періоду. Для прикладу, понад 5700 абонентів зменшили свої платежі за спожитий у листопаді газ у середньому на 400 грн у порівнянні з розрахунком за фактичне споживання. В грудні ця цифра склала близько 830 грн. 

Протягом 2021 року своїм постачальником компанію обрали більше 100 організацій, серед яких представники малого та середнього бізнесу, а також бюджетні установи.

Підсумовуючи результати минулого року директор компанії Олександр Голуб зазначив: «Непередбачувані коливання ціни на газ вплинули і на побутових, і на бізнес-клієнтів – хтось пішов в пошуках меншої ціни. Але вже те, що більш як 2600 споживачів повернулися до нас після співпраці з іншими постачальниками, та понад 1200 домогосподарств стали нашими клієнтами вперше, свідчить про довіру до надійного і стабільного постачальника – ТОВ «Сумигаз Збут». Для нас це надзвичайно важливо».

Минулого року «Сумигаз Збут» розширив географію надання послуг. Серед нових клієнтів компанії є й мешканці Полтавської області, які у минулому році потрапили на обслуговування до «постачальника останньої надії» та обрали саме постачальника із Сумщини. 

ТОВ «Сумигаз Збут» – соціально відповідальний постачальник. У 2021 році компанія сплатила податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на суму понад 12 млн гривень. До скарбниць територіальних громад надійшло 2,78 млн гривень, до державних фондів – 9,25 млн гривень.

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Экономика
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