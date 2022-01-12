В Тростянце копы нашли водителя, совершившего ДТП и покинувшего место аварии (видео)

На месте происшествия патрульные обнаружили транспортное средство ВАЗ с механическими повреждениями, характерными для ДТП. Другого участника происшествия на месте не было.
Стражи порядка разыскали видео с камер видеонаблюдения на соседнем здании и установили автомобиль, водитель которого покинул место происшествия. Впоследствии его удалось разыскать. Им оказался 68-летний местный житель.
На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП.
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