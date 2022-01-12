На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли постройки. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены кровля и перекрытие летней кухни, хозяйственного сооружения и гаража под одной крышей на площади до 24 кв. м, хозяйственный инвентарь и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на сооружение и расположенный рядом жилой дом.
В 14:38 возгорание локализовали, а в 15:44 – израсходовав на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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