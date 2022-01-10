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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40189

Ліки за програмою єПідтримка можна буде придбати з 24 січня, але не всім

Кабмін ухвалив постанову, яка розширює дію програми єПідтримка на лікарські засоби.

З 24 січня українці, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн, отримані у межах програми єПідтримка за вакцинацію від COVID-19, на придбання ліків в аптеках.

«Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів єПідтримки», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми єПідтримка ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. 

За інформацією Міністерства економіки України, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років. 

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

МОЗ

Общество
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