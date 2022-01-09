Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54209

Сумчанку, которая устроила ДТП с 5 авто, лишили прав на полгода

Женщина, двигаясь на автомобиле Volvo по улице Троицкая в городе Сумы, в районе Сумской областной клинической больницы не учла дорожной обстановки, не выбрала безопасной скорости движения и допустила наезд на автомобиль ГАЗ 3302.

Последний по инерции столкнулся с еще одним авто. Несмотря на совершенное дорожно-транспортное происшествие водитель Volvo продолжила движение и допустила столкновение с транспортными средствами Toyota Rav4 и Ford Escape. В результате масштабного ДТП правонарушитель и водитель еще одного из транспортных средств получили телесные повреждения.

Поскольку женщина нарушила требования п.2.3б, 12.3 Правил дорожного движения, то на нее был составлен протокол о совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества). Ковпаковский районный суд г. Сумы привлек ее к административной ответственности и назначил взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, сумчанка пыталась обжаловать его в суде апелляционной инстанции. В частности, просила изменить судебное решение и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Апелляционная жалоба была обоснована тем, что административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами слишком строго, поскольку лицо впервые привлекается к административной ответственности, а при рассмотрении дела в суде первой инстанции полностью признало свою вину, искренне раскаялось в совершенном и имеет возможность уплатить штраф. Кроме того, апеллянт отмечала, что тяжелых последствий от содеянного не наступило, транспортные средства получили незначительные механические повреждения, а обстоятельств, отягчающих ответственность, нет.

Рассмотрев материалы дела, Сумской апелляционный суд оставил постановление местного суда в силе, поскольку вид и мера взыскания учитывают характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, а также последствия ДТП. Суд первой инстанции вполне обоснованно наложил взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Апелляционный суд признал безосновательными доводы апелляционной жалобы, что административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев слишком суровое, поскольку максимальная санкция ст. 124 КУоАП предусматривает лишение права на управление транспортными средствами на один год. Относительно утверждений апеллянта о том, что тяжких последствий от совершенного не наступило, то апелляционный суд в своем постановлении отметил, что такие утверждения необоснованы и противоречивы, поскольку от действий водителя ущерб был причинен 4 транспортным средствам, а двое водителей, включая саму правонарушительницу, получили телесные повреждения, сообщает сайт суда.

Право Дтп Лишение прав
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах внедорожник сбил на переходе пешехода
Сегодня 10:15

В Сумах внедорожник сбил на переходе пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в больницу....

В Сумах в аварии пострадали два водителя
15.01.2022 23:15

В Сумах в аварии пострадали два водителя

Два человека травмированы в результате происшествия в Сумах....

В Сумах произошло ДТП на Химгородке
15.01.2022 21:51

В Сумах произошло ДТП на Химгородке

Вчера, около 22 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Ахтырской....

В Сумах произошло тройное ДТП
15.01.2022 21:31

В Сумах произошло тройное ДТП

Три автомобиля попали в ДТП на улице Привокзальной....

В Сумах автоледи устроила аварию
15.01.2022 19:11

В Сумах автоледи устроила аварию

Вчера утром, около 8 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Сумско-Киевских дивизий....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек
Сегодня 08:38
Сумчанку, которая устроила ДТП с 5 авто, лишили прав на полгода
Сегодня 10:54
В Сумах внедорожник сбил на переходе пешехода
Сегодня 10:15
Липоводолинский «Альянс» проведет сбор в Турции
Сегодня 09:49
В олимпийскую мужскую биатлонную сборную попали трое сумчан
Сегодня 09:41
Сумчанин вакцинировался от коронавируса 27 раз
Сегодня 09:36
Сумской футзалист едет на ЕВРО-2022
Сегодня 09:23
Кому в Сумах выключат свет во вторник?
Сегодня 09:02
В Сумах 58% стационарных больных COVID-19 были непривиты
Сегодня 08:37
В Сумах на содержание и охрану подземного перехода хотят потратить больше миллиона
Сегодня 08:01
На центральному кладовищі Сум вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту
Вчера 16:49
Онкобольного ребенка с Сумщины всю ночь держали в машине скорой помощи в тяжелом состоянии в "Охматдете"
Вчера 15:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.