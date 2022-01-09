Сумчанку, которая устроила ДТП с 5 авто, лишили прав на полгода Женщина, двигаясь на автомобиле Volvo по улице Троицкая в городе Сумы, в районе Сумской областной клинической больницы не учла дорожной обстановки, не выбрала безопасной скорости движения и допустила наезд на автомобиль ГАЗ 3302.

Последний по инерции столкнулся с еще одним авто. Несмотря на совершенное дорожно-транспортное происшествие водитель Volvo продолжила движение и допустила столкновение с транспортными средствами Toyota Rav4 и Ford Escape. В результате масштабного ДТП правонарушитель и водитель еще одного из транспортных средств получили телесные повреждения.

Поскольку женщина нарушила требования п.2.3б, 12.3 Правил дорожного движения, то на нее был составлен протокол о совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества). Ковпаковский районный суд г. Сумы привлек ее к административной ответственности и назначил взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, сумчанка пыталась обжаловать его в суде апелляционной инстанции. В частности, просила изменить судебное решение и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Апелляционная жалоба была обоснована тем, что административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами слишком строго, поскольку лицо впервые привлекается к административной ответственности, а при рассмотрении дела в суде первой инстанции полностью признало свою вину, искренне раскаялось в совершенном и имеет возможность уплатить штраф. Кроме того, апеллянт отмечала, что тяжелых последствий от содеянного не наступило, транспортные средства получили незначительные механические повреждения, а обстоятельств, отягчающих ответственность, нет.

Рассмотрев материалы дела, Сумской апелляционный суд оставил постановление местного суда в силе, поскольку вид и мера взыскания учитывают характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, а также последствия ДТП. Суд первой инстанции вполне обоснованно наложил взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Апелляционный суд признал безосновательными доводы апелляционной жалобы, что административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев слишком суровое, поскольку максимальная санкция ст. 124 КУоАП предусматривает лишение права на управление транспортными средствами на один год. Относительно утверждений апеллянта о том, что тяжких последствий от совершенного не наступило, то апелляционный суд в своем постановлении отметил, что такие утверждения необоснованы и противоречивы, поскольку от действий водителя ущерб был причинен 4 транспортным средствам, а двое водителей, включая саму правонарушительницу, получили телесные повреждения, сообщает сайт суда.