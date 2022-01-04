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На Сумщине дали 14 лет 18-летнему парню за убивство дачника

К 14 годам лишения свободы приговорен 18-летний юноша, который вместе с сообщником лишили жизни пенсионера на Сумщине за моток медной проволоки.

При публичном обвинении Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры приговором суда от 17 января 2022 года 18-летний обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве пенсионера по корыстным мотивам и разбойному нападению (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. . 187 УК Украины). Юноша приговорен к 14 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал вину обвиняемого в инкриминируемых преступлениях, произошедшую 4 июля 2021 года в г. Белополье. Установлено, что двое юношей накануне находились в дачном доме пенсионера. Они сразу заметили ценные вещи, которые можно украсть. Юноши надеялись, что мужчина уедет из дачного дома, поэтому ночью пришли за его имуществом. Однако пенсионер был в доме. Это не остановило нападающих. Чтобы потерпевший не сопротивлялся, они забили его руками и ногами до смерти. Тело сбросили в заброшенную водонапорную башню. Убегая, прихватили с собой моток медной проволоки.

17-летний сообщник осужденного, который скрывается от органа досудебного следствия, заочно уведомлен о подозрении и 12 июля 2021 года объявлен в розыск.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство
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