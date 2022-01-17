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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:15

В Сумах внедорожник сбил на переходе пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

15 января, около 22 часов, на перекрестке улиц Первомайская и Даниила Галицкого 22-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Право Дтп
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