В Сумах внедорожник сбил на переходе пешехода

15 января, около 22 часов, на перекрестке улиц Первомайская и Даниила Галицкого 22-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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