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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:59293

В Шостке украли прожекторы с хоккейной площадки

Прошлой ночью с хоккейной площадки «Свема» были сняты прожекторы, которые члены клуба покупали за свои деньги.

О неприятном инциденте сообщил тренер ХК «Шостка» на своей странице в Фейсбук:

«Ну что у нас за народ? Даже в Рождественскую ночь умудряются делать зло. Сегодня вночь, с 6 на 7 января, сняли два прожектора с хоккейной площадки "Свема". Хотели снять и третий, но не получилось. Одни стараются делать всё для людей, покупают за свои деньги прожектора, ремонтируют площадку, создают условия для отдыха жителей нашего города. А другие высматривают, где, что можно украсть... Будем надеяться, что полиция разберётся и накажет подонков... Кстати на эти прожектора сбрасывались все члены ХК ШОСТКА этой осенью. Клуб очень много делает своими силами, покупает форму, делает текущий ремонт, оборудует раздевалки, выезжает на игры. Но когда усилия пропадают таким образом, то... берегитесь те, кто попадется...»

Право ХК «Шостка»
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