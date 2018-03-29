Помер учасник АТО з Сумщини Про передчасну смерть роменчанина Олександра Ковальчука повідомила волонтерка Ірина Головач.

Серце військового зупинилося напередодні. Волонтерка Ірина Головач розповіла про це у Фейсбуці:

«Сьогодні передчасно пішов з життя наш земляк -Захисник, надійний друг і щирий українець -Олександр Ковальчук.

Ти пройшов в перших рядах пекло війни ....і вижив. То чому ж так...????

Я завжди відчувала твоє надійне плече.

Біль і сум... Спочивай з миром, друже. Ти назавжди в моєму серці. Передавай там нашим привіт.

Царство небесне!!!!»

Поховають Олександра Ковальчука завтра на засульському кладовищі.