Помер учасник АТО з Сумщини

Серце військового зупинилося напередодні. Волонтерка Ірина Головач розповіла про це у Фейсбуці:
«Сьогодні передчасно пішов з життя наш земляк -Захисник, надійний друг і щирий українець -Олександр Ковальчук.
Ти пройшов в перших рядах пекло війни ....і вижив. То чому ж так...????
Я завжди відчувала твоє надійне плече.
Біль і сум... Спочивай з миром, друже. Ти назавжди в моєму серці. Передавай там нашим привіт.
Царство небесне!!!!»
Поховають Олександра Ковальчука завтра на засульському кладовищі.
В рамках очередной ротации вечером 6 октября на восток Украины выехали бойцы роты особого назначения «Сумы»....
Сумчане провели в последний путь Александра Буйвало, погибшего еще в 2014 году...
В сумской мэрии на минуту прервали аппаратное совещание 13 августа, чтобы почтить память сумчанина Александра Буйвало....
В результате ДНК-экспертизы идентифицирован фрагмент тела последнего из 17-ти воинов 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, которые погибли в результате ракетного...
С караваем и цветами глуховчане встретили своих защитников....