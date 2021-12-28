Сумской суд начал рассматривать дело об увольнении мэра Лебедина В суде Сум начали рассматривать дело городского головы Лебедина, который обжалует свое увольнение.

Просмотрели видеозапись сессии и заслушали объяснения сторон – в Сумском админсуде 5 января перешли к рассмотрению дела, в котором Лебединский городской голова Александр Бакликов оспаривает решение депутатов о досрочном прекращении его полномочий. Такое решение приняли депутаты 29 сентября 2021 года, пишет Суспильне.

Перед началом заседания под зданием суда собралось около десятка человек с плакатами. Они приехали из Лебедина, чтобы поддержать городского голову Александра Бакликова.

На заседании суда стороны дела давали пояснения. Александр Бакликов говорит, что была нарушена процедура прекращения его полномочий. Сессию должен был открывать и вести он, а не секретарь горсовета Дмитрий Коваленко, которого отстранил от должности. Также в повестке дня не было вопроса и завизированного документа о его снятии.

"Изначально секретарь, не спрашивая разрешения у председательствующего, выходил к микрофону, произносил свои речи, и потом, не имея полномочий, сначала отстранил неизвестно на каких основаниях городского голову от ведения сессии и сам начал сессию. Нарушения регламента могут быть основанием для признания в судебном порядке решение городского совета незаконным. А нарушения были от начала и до завершения", - считает Бакликов.

По мнению секретаря горсовета Дмитрия Коваленко, решение депутатов правомерно. За это проголосовали 33 депутата из 34 присутствующих.

"По мнению депутатов, Александр Николаевич Бакликов, учитывая свои личные интересы, безосновательно отказывался начинать заседание сессии, поскольку был уведомлен, что в повестку дня вносили вопрос о досрочном прекращении его полномочий. За то, чтобы я начинал проводить пленарное заседание, проголосовали депутаты", – сказал Коваленко.

Также по ходатайству адвоката истца пересмотрели видеозапись начала пленарного заседания от 29 сентября 2021 года. Остальные видеоматериалы должны досмотреть в следующий раз, 31 января.

Со времени, когда Лебединский городской совет проголосовал за отставку Бакликова, депутаты ни разу не собрались на пленарное заседание. В настоящее время Лебедин – один из городов области, вошедший в новый 2022 год без утвержденного бюджета.