Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины Сегодня, 5 января, в Сумах прошла игра 1/8 финала Кубка Украины.

Встречались Сборная Сумской области - БК СумДУ и суперлиговый БК Днепр.

Начало поединка не смутило младших и менее опытных игроков Высшей лиги. Хозяева пытались результативно отвечать на каждый выпад суперлигового соперника. Сумчанам в итоге удалось выиграть стартовую 10-минутку в три очка. Но к середине следующей четверти гости выровняли игру и пошли вперед. Уже на большой перерыв днепряне завоевали 14 очков преимущества.

Лидером результативности за первую половину еще остался с 11 очками Игорь Стародуб из состава хозяев. Однако его почти догнал Павел Крутоус – 10 очков.

Во второй половине у сумчан уже не оказалось аргументов и сил, чтобы сдерживать давление гостей, которые тотально превалировали над хозяевами. К началу заключительной четверти Днепр уже имел 39 очков преимущества. Иссуф Санон и Максим Закурдаев набрали по 17 очков.

Гости в итоге уверенно довели поединок до разгромной победы 62:102.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала

5 января

Сумы. 18:00

Сборная Сумской области-СумГУ – Днепр – 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)

СумГУ: Стародуб 15, Кошеватский 11, Игнатченко 9, Бречко 6о + 6пд, Михайлов 4 – старт; Конев 6, Сидоренко 3о+5пд, Любич 3, Марченко 3, Киктев 2, Токарь.

Днепр: Крутоус 22, Санон 20о+8пд, Зотов 12о+6пд+7пр, Тимофеенко 7о+6пд, Кравцов 5 – старт; Закурдаев 22, Бобров 8о+9пд, Павлов 6.