Сумские патрульные приглашают на празднование Рождества

Патрульные полицейские обещают устроить настоящий праздник для взрослых и детей.
Празднование состоится 7 января на Театральной площади с 11:00 до 12:30.
В календаре января 2022 года 31 день. Из них 19 рабочих и 12 - выходных....
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель....
В Кролевце полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому....
Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена....
"Нам страшно и холодно. Мы с сестрой остались одни дома": 6-летняя девочка позвонила в полицию, ведь их самих оставил дома...