Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:45361

Сумские патрульные приглашают на празднование Рождества

Патрульные полицейские Сум приглашают 7 января всех желающих на праздник.

Патрульные полицейские обещают устроить настоящий праздник для взрослых и детей.

Празднование состоится 7 января на Театральной площади с 11:00 до 12:30.

Общество Полиция Рождество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Календарь января
02.01.2022 11:49

Календарь января

В календаре января 2022 года 31 день. Из них 19 рабочих и 12 - выходных....

В Сумах новый начальник полиции
24.12.2021 15:12

В Сумах новый начальник полиции

Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель....

Жителя Сумщины задержали за поножовщину
07.04.2021 17:24

Жителя Сумщины задержали за поножовщину

В Кролевце полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому....

В Менском зоопарке тигр загрыз человека
05.02.2021 15:45

В Менском зоопарке тигр загрыз человека

Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена....

6-летняя сумчанка позвонила на 102, чтобы спасти себя и 6-месячную сестру
22.01.2021 14:32

6-летняя сумчанка позвонила на 102, чтобы спасти себя и 6-месячную сестру

"Нам страшно и холодно. Мы с сестрой остались одни дома": 6-летняя девочка позвонила в полицию, ведь их самих оставил дома...

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 129 человек
Сегодня 08:36
Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины
Сегодня 20:18
Сумские патрульные приглашают на празднование Рождества
Сегодня 18:45
Благодаря неравнодушной сумчанке, пожилую женщину вернули домой
Сегодня 18:21
Сумской футзалист – лучший игрок декабря в Экстра-лиге
Сегодня 17:49
Сумських захисників запрошують пройти опитування
Сегодня 17:10
Сумчан приглашают стать наставниками для детей наименее защищенных категорий
Сегодня 16:31
Лебединские полицейские раскрыли кражу металлических изделий
Сегодня 16:00
На Сумщине дали 6 лет наркодилеру
Сегодня 15:31
В Тростянце собираются ремонтировать дороги на миллиард
Сегодня 15:30
На Сумщине средняя зарплата перевалила за 12 тысяч
Сегодня 15:15
На Сумщині громадська організація за рік видала наркозалежним більше 800 тисяч безкоштовних шприців
Сегодня 15:11
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
Сегодня 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
Сегодня 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.