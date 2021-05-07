Как в Сумах на праздники будет ездить коммунальный транспорт? КП «Электроавтотранс» сообщает о графиках работы троллейбусов и автобусов.

31 декабря (пятница) – троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию рабочего дня до 22:00.

1 января (суббота) – троллейбусы и автобусы работают по расписанию выходного дня.

№№1,2, 63, 64А – в соответствии с графиками маршрутов. Остальные маршруты в период с 6:00 до 9:00 будут осуществлять выезд в линию в конце каждого часа;

2 и 3 января – весь коммунальный транспорт работает по расписанию выходного дня;

4-6 ЯНВАРЯ – по расписанию рабочего дня.

Отследить движение в режиме on-line – http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.