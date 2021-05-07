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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:30311

Как в Сумах на праздники будет ездить коммунальный транспорт?

КП «Электроавтотранс» сообщает о графиках работы троллейбусов и автобусов.

31 декабря (пятница) – троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию рабочего дня до 22:00.

1 января (суббота) – троллейбусы и автобусы работают по расписанию выходного дня.

№№1,2, 63, 64А – в соответствии с графиками маршрутов. Остальные маршруты в период с 6:00 до 9:00 будут осуществлять выезд в линию в конце каждого часа;

2 и 3 января – весь коммунальный транспорт работает по расписанию выходного дня;

4-6 ЯНВАРЯ – по расписанию рабочего дня.

Отследить движение в режиме on-line – http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.

Общество Коммунальный транспорт
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18.00
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10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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