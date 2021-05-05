«Укрзалізниця» выплатит 200 тыс. грн морального ущерба отцу погибшего под колесами поезда жителя Сумщины В декабре 2018 года на переезде 157 км один из поездов «Укрзалізниці» совершил наезд на 26-летнего мужчину.

В результате полученных травм последний скончался. Отец погибшего обратился в Лебединский районный суд с иском к Акционерному обществу АО «Укрзалізниця» и просил взыскать с ответчика в его пользу 300 000 грн возмещения морального вреда, причиненного смертью его сына.

В октябре этого года Лебединский районный суд Сумской области иск мужчины удовлетворил частично и взыскал с АО «Укрзалізниця» в пользу истца моральный ущерб в размере 200 000 грн. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в Сумском апелляционном суде.

В апелляционной жалобе АО «Укрзалізниця» просило решение местного суда отменить и отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Доводы апеллянта сводились к тому, что сын истца погиб в результате неосторожности. Погибший пренебрегая правилами безопасности на железнодорожном транспорте, выехал на велосипеде на перегон перед поездом. В действиях работников АО «Укрзалізниця» отсутствует вина в гибели сына истца, отмечал апеллянт.

Рассмотрев материалы гражданского дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда отказала АО «Укрзалізниця» в удовлетворении апелляционных требований и оставила решение суда первой инстанции в силе. В частности, суд апелляционной инстанции отметил, что при решении вопроса о возмещении морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, суд должен учитывать положения ч. 2 ст. 23 ГК Украины, согласно которой моральный вред заключается в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением в отношении него самого, членов его семьи или близких родственников.

Частями 1 и 3 ст. 23 ГК Украины определено, что лицо, которому причинен ущерб, имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав. Размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей потерпевшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, нанесшего моральный ущерб, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение для дела и требований разумности и справедливости.

Согласно ч. 2 ст. 1167 ГК Украины моральный вред возмещается независимо от вины органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического или юридического лица, нанесшего его, если вред причинен увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица вследствие действия источника повышенного опасности.