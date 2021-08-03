Жителя Сумщины подозревают в ограблении несовершеннолетней в поезде При процессуальном руководстве прокуроров Корсунь-Шевченковского отдела Смелянской окружной прокуратуры сообщено о подозрении ранее судимому 30-летнему жителю Сумской области по факту совершения открытого похищения имущества несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

По версии следствия, подозреваемый 28.12.2021, находясь в вагоне поезда сообщением «Николаев – Киев», проник в одно из купе и открыто завладел личным имуществом несовершеннолетней девушки. По требованию оставить вещи не отреагировал и с места преступления скрылся. Но непосредственно после совершенного правонарушения злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК.

В среду, 29.12.2021, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.