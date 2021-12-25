На сумской границе задержали криминального авторитета Вчера в пункте пропуска «Бачевск» пограничники разоблачили лицо, разыскиваемое в Украине.

Мужчина, 1985 года рождения, возвращался домой на автомобиле «Фиат». В ходе проверки его документов пограничники Сумского отряда установили, что этого гражданина Украины разыскивают правоохранители по подозрению в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 255-1 «Установление или распространение преступного воздействия» и 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.

Задержанного немедленно передали сотрудникам Национальной полиции.