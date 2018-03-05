Сумські рятувальники попереджають про небезпеку обмороження

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре наголошує на необхідність дотримання правил безпеки під час перебування на відкритому повітрі, а саме:
- скоротіть перебування на морозі і без необхідності не виходьте на вулицю;
- не одягайте тісний одяг та взуття, бо це сприяє зменшенню обсягу кровообігу та швидкому замерзанню;
- не носіть важких предметів, що здавлюють судини, зокрема рук, так як це сприяє замерзанню;
- не вживайте алкоголь, який розширює судини, що призводить до втрати тепла та швидкого переохолодження організму.
Для запобігання випадків обмороження та переохолодження людей у населених пунктах Сумського району розгорнуті пункти обігріву.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
22 января в медицинские учреждения области обратилось двое пострадавших с обморожением конечностей....
Как сообщили в горотделе здравоохранения, двое мужчин, которых в состоянии алкогольного опьянения нашли на улице, с общим переохлаждением, отморожением I...
Патрульные, медики и неравнодушный мужчина спасли от обморожения сумчанку....
На прошлой неделе от обморожения умер житель Сум....
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....