Сумські рятувальники попереджають про небезпеку обмороження В зв`язку з істотним зниженням температурного режиму, що спостерігається останнім часом, все частіше фіксуються випадки обмороження та переохолодження людей.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре наголошує на необхідність дотримання правил безпеки під час перебування на відкритому повітрі, а саме:

- скоротіть перебування на морозі і без необхідності не виходьте на вулицю;

- не одягайте тісний одяг та взуття, бо це сприяє зменшенню обсягу кровообігу та швидкому замерзанню;

- не носіть важких предметів, що здавлюють судини, зокрема рук, так як це сприяє замерзанню;

- не вживайте алкоголь, який розширює судини, що призводить до втрати тепла та швидкого переохолодження організму.

Для запобігання випадків обмороження та переохолодження людей у населених пунктах Сумського району розгорнуті пункти обігріву.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області