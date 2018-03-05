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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51121

Сумські рятувальники попереджають про небезпеку обмороження

В зв`язку з істотним зниженням температурного режиму, що спостерігається останнім часом, все частіше фіксуються випадки обмороження та переохолодження людей.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре наголошує на необхідність дотримання правил безпеки під час перебування на відкритому повітрі, а саме:

  • - скоротіть перебування на морозі і без необхідності не виходьте на вулицю;

  • - не одягайте тісний одяг та взуття, бо це сприяє зменшенню обсягу кровообігу та швидкому замерзанню;

  • - не носіть важких предметів, що здавлюють судини, зокрема рук, так як це сприяє замерзанню;

  • - не вживайте алкоголь, який розширює судини, що призводить до втрати тепла та швидкого переохолодження організму.

Для запобігання випадків обмороження та переохолодження людей у населених пунктах Сумського району розгорнуті пункти обігріву.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Обморожение
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10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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