Житель Сумщины выиграл на шоу «Кто хочет стать миллионером?» Стало известно, кто стал первым участником, получившим главный приз за участие в обновленном проекте «Кто хочет стать миллионером». Им оказался житель Сумщины.

22 декабря в эфир вышел выпуск, в котором Олег Мороз из села Слобода (Сумская область) смог ответить на все вопросы и получить главный приз проекта - миллион гривен. Новоиспеченный миллионер работает оператором на почте и музыкальным руководителем детского коллектива.

Во время игры участник использовал все свои подсказки, благодаря чему смог добраться до финала программы. Решающим последним вопросом стало: «В октябре 2021 года один город за пределами Украины признал украинский язык вторым официальным. Где находится этот город?» (Бразилия). Победитель признался, что часть выигрыша потратит на саморазвитие — он увлекается радио и стендапом, пишет СТС.