В Сумах спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена пластиковая облицовка потолка на площади до 20 кв. м, твердотопливный котел, электропроводка, стены и потолок на кухне площади до 30 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.
В 14:44 возгорание локализовали, а в 14:48 полностью ликвидировали. Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара пострадал хозяин 1991 г. р. Пострадавший с ожогами тела был госпитализирован в больницу.
Допустимая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина.
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