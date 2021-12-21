В Сумах спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме 26 декабря в 14:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Солнечная в областном центре.

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена пластиковая облицовка потолка на площади до 20 кв. м, твердотопливный котел, электропроводка, стены и потолок на кухне площади до 30 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 14:44 возгорание локализовали, а в 14:48 полностью ликвидировали. Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара пострадал хозяин 1991 г. р. Пострадавший с ожогами тела был госпитализирован в больницу.

Допустимая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина.