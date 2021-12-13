На Сумщине, ликвидируя возгорание в доме, удалось спасти 2 жилых дома

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из окна здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-го государственного пожарно-спасательного поста.
По предварительной информации, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседи помогли покинуть горящее помещение хозяину, 1962 г.р., после чего «скорая» доставила его в больницу.
На момент прибытия пожарных огонь охватил кровлю на площади до 20 кв. м, вещи домашнего обихода и стены на площади до 30 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на весь дом и рядом расположенные два жилых дома. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны заправляли от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 4,5 км от очага горения.
В 18:17 возгорание локализовали, а в 20:35 – израсходовав на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным.
Допустимая причина пожара – неосторожность при курении.
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