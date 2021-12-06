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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:50633

В Сумах задержали наркозакладчика

Патрульные обнаружили у сумчанина 20 свертков, вероятно, с наркотическим веществом.

Вчера, в полночь, патрулируя улицу Сеченова, инспекторы обнаружили двоих мужчин. Вместо тротуара они двигались по проезжей части.
 
Патрульные остановили их для проведения профилактической беседы. Но только подойдя к мужчинам, стражи порядка увидели, что они заметно нервничают. Впоследствии 23-летний сумчанин признался, что у него запрещенные в обращении вещества.
 
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. У гражданина обнаружили 20 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
 
Обстоятельства будут устанавливаться следователями. По этому факту они начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.
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