В Сумах задержали наркозакладчика Патрульные обнаружили у сумчанина 20 свертков, вероятно, с наркотическим веществом.

Вчера, в полночь, патрулируя улицу Сеченова, инспекторы обнаружили двоих мужчин. Вместо тротуара они двигались по проезжей части.

Патрульные остановили их для проведения профилактической беседы. Но только подойдя к мужчинам, стражи порядка увидели, что они заметно нервничают. Впоследствии 23-летний сумчанин признался, что у него запрещенные в обращении вещества.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. У гражданина обнаружили 20 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Обстоятельства будут устанавливаться следователями. По этому факту они начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.