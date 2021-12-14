На Сумщине авто слетело в кювет и врезалось в дерево: водителя доставали спасатели Спасатели деблокировали 35-летнего водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля.

13 декабря в 7:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи. Как стало известно, в с. Чернацкое на автодороге Середин-Буда – Лукашенково, водитель автомобиля ВАЗ 21103 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водителя, 1986 г. р., зажало деформированными конструкциями легковушки. Для деблокирования потерпевшего привлекался дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью немеханизированного инструмента высвободили мужчину из транспортного средства и с помощью носилок транспортировали в «скорую». Пострадавшего госпитализировали в Шосткинскую центральную районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.