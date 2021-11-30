Сегодня БК "СумДУ" сыграет с днепрянами (трансляция)

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59) Сборная Сумской области – БК «СумДУ» примет команду «Днепр-2 – ДВУФК-СДЮСШОР № 5».
Игры пройдут в субботу в 16.30, в воскресенье в 13.00.
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