В Сумах столкнулись грузовик и легковушка

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
В пятницу около 9.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....
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