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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ели мясо и грибы: пять жителей Сумщины заболели ботулизмом

У пятерых жителей Сумщины обнаружили ботулизм. Об этом рассказала медицинский директор клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. Красовицкого Ирина Троцкая.

«В течение трех-четырех дней — пять пострадавших. У нас практически год не было случаев ботулизма. Обычно у нас в области — может быть два-три больных в год», — говорит она.

По ее словам, сначала заболела 44-летняя женщина. Жительница Тростянца на момент заболевания, в конце ноября, находилась в Польше. Скорее всего причиной отравления стало мясо: в его толще сохранился токсин, оно было недостаточно термически обработано, сообщает Суспільне.

«Она 8 дней находилась в Польше. Там у женщины не было, куда обратиться. Ее беспокоили тошнота, рвота, большая слабость, потеря зрения, нарушение дыхания. Она с мужем приехала домой, в Тростянец, — обратилась в больницу. В тот же день ее госпитализировали с подозрением на ботулизм. Это был 9-й день болезни, уже не было смысла вводить сыворотку, проведена дезинфикационная терапия. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Ее состояние - средней тяжести», - сказала Троцкая.

Второй случай отравления, с четырьмя заболевшими, по словам врача, связан с продуктами домашнего приготовления – консервированных опят.

«Из около 15 человек, собравшихся на празднование дня рождения в Лебедине, пять — заболели ботулизмом. Они употребляли грибы», — отметила она.

По ее словам, тяжелее всего заболела 44-летняя женщина, которой стало плохо на второй день. Ее госпитализировали в городскую больницу.

«К счастью, у нас была одна доза лечебной сыворотки централизованных поставок. Женщину перевели в клинический центр инфекционных болезней и дерматологии им. Красовицкого. Ее состояние — средней тяжести», — отметила врач.

Кроме женщины, отравились трое мужчин. Один из них был госпитализирован в центр инфекционных болезней и дерматологии.

«Он обратился на седьмой день болезни, поэтому не было уже смысла вводить сыворотку. Пациент нетрудный. Остальные два мужчины — отец и сын — обратились в центральную больницу г. Лебедин. Их состояние — более тяжелое. Была приобретена и введена сыворотка», — добавила она.

По словам Ирины Троцкой, в Сумской области нет сыворотки против ботулизма.

«Сыворотку сейчас купить нельзя. Ее нет в аптеках. Она не производится в Украине. Партия сыворотки завозится из-за границы и проводится регистрация. Подготовлено и направлено письмо в Министерство здравоохранения, центр общественного здоровья относительно необходимости закупки сыворотки за счет централизованного снабжения», — отметила врач.

В 2019 году в области было шесть доз, говорит Троцкая. Их использовали.

«В прошлом году добавили еще одну дозу. Мы имели возможность ввести ее этой женщине. В другом случае сыворотку доставил частный предприниматель», - добавила она.

Общество Ботулизм
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