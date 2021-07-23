На Сумщине поймали подростка-автоугонщика Меньше суток понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы разыскать пропавшую легковушку и установить личность причастного к совершению этого преступления.

Уведомление о незаконном завладении автомобилем ВАЗ 2101 в полицию поступило от 57-летнего владельца. Мужчина рассказал, что вечером он оставил легковушку у двора своего частного дома в селе Богдановка, что на Шосткинщине, а утром обнаружил его исчезновение.

«Принятыми первоочередными оперативно-розыскными мероприятиями была получена информация об обнаружении угнанного автомобиля в лесу вблизи села Собич, – рассказывает Максим Будик, заместитель начальника сектора криминальной полиции Шосткинского районного управления полиции. – В дальнейшем наши сотрудники установили и лицо, совершившее это преступление».

Им оказался 15-летний житель села Богдановка. Подросток говорит, что угнанный автомобиль планировал в дальнейшем продать.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.