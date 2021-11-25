Сумских футзалистов разгромили в столице

Единственный представитель Сум на этом этапе Технология-Агросвит в Киеве играл против лидера первой лиги команды SkyUp. Хозяева оказались на голову сильнее гостей, победив 6:0.
Ответная игра через неделю.
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