Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:17325

Сумских футзалистов разгромили в столице

Сегодня, 4 декабря, проходят игра 3-го предварительного раунда Кубка Украины по футзалу.

Единственный представитель Сум на этом этапе Технология-Агросвит в Киеве играл против лидера первой лиги команды SkyUp. Хозяева оказались на голову сильнее гостей, победив 6:0.

Ответная игра через неделю.

Спорт Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины
Сегодня 09:00

Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины

Сегодня, 4 декабря, сумская объединенная команда «Технология-Агросвит» в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу встретится в Киеве с...

Сумские футзалисты проиграли лидеру (видео)
Вчера 14:39

Сумские футзалисты проиграли лидеру (видео)

Сегодня, 3 декабря, в Сумах прошла игра 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Вчера 12:39

«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

Не помог и сумчанин Артем Фаренюк....

Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция)
02.12.2021 20:00

Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция)

В Лиссабоне продолжаются игры футзальной Лиги чемпионом УЕФА....

Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов
02.12.2021 10:40

Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов

1 декабря ивано-франковский «Ураган» стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА....

view counter
view counter

Статьи

Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
Вчера 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.