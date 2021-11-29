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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:24172

Рятувальники посилюють превентивну роботу в житловому секторі

У зв'язку з останніми резонансними подіями, які сколихнули днями всю Україну своїм трагізмом та безпрецедентністю, рятувальники в кожному куточку нашої держави посилили превентивну роботу з населенням, щоб запобігти подібним трагедіям.

     Зокрема, 29 листопада працівники районного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій відвідали смт. Степанівка, Сумського району.  Разом з представниками Служби у справах дітей сільської ради фахівці завітали до помешкань багатодітних та родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

      Батьків застерегли, що вони відповідальні за безпеку своїх дітей. Щоб не допустити виникнення пожежі у власній оселі необхідно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Вкрай важливо зберігати сірники та запальнички в недосяжних для малечі місцях, а дітям наголошувати, що пустощі з вогнем небезпечні. Також громадянам нагадали першочергові дії на випадок виявлення загоряння у будинку.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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