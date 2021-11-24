«Укрзалізниця» обещает пустить через Сумы современный комфортабельный дизель-поезд Харьков – Ворожба

Предлагается, чтобы новый поезд повышенного комфорта курсировал по четным числам из Харькова в 11:20 по маршруту Харьков – Люботин – Богодухов – Тростянец – Смородино – Сумы (с прибытием в 14:06 и отбытием 14:09) – Ворожба (прибытие – 14:55).
Отправление из Ворожбы в Харьков тоже по четным числам: Ворожба (отправление 15:58) – Белополье – Сумы (прибытие в 16:45, отправление в 16:48) – Харьков (прибытие в Харьков в 19:29).
По словам Николая Уманца, такой график делается для того, чтобы подстроить этот поезд под график других поездов, чтобы пассажиры могли комфортно и удобно приехать в Сумскую область из других регионов.