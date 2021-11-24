«Укрзалізниця» обещает пустить через Сумы современный комфортабельный дизель-поезд Харьков – Ворожба Об этом сообщил во время встречи главе Сумской облгосадминистрации исполнительный директор регионального филиала «Южная железная дорога» Николай Уманец.

Предлагается, чтобы новый поезд повышенного комфорта курсировал по четным числам из Харькова в 11:20 по маршруту Харьков – Люботин – Богодухов – Тростянец – Смородино – Сумы (с прибытием в 14:06 и отбытием 14:09) – Ворожба (прибытие – 14:55).

Отправление из Ворожбы в Харьков тоже по четным числам: Ворожба (отправление 15:58) – Белополье – Сумы (прибытие в 16:45, отправление в 16:48) – Харьков (прибытие в Харьков в 19:29).

По словам Николая Уманца, такой график делается для того, чтобы подстроить этот поезд под график других поездов, чтобы пассажиры могли комфортно и удобно приехать в Сумскую область из других регионов.