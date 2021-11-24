У Шостці оголосили конкурс на створення символіки громади

Він проводиться з метою збереження історичної та культурної спадщини, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму.
Конкурс триватиме протягом місяця, з 1 до 30 грудня поточного року. У цей час усі бажаючі можуть подати ескізи герба та прапора Шосткинської громади. Учасники можуть подати, як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.
На II етапі, з 5 до 12 січня, конкурсні роботи перевірять на відповідність заявленим вимогам та оберуть найкращі.
На III етапі, з 12 до 28 січня, пройде громадське обговорення конкурсних робіт та голосування.
Після цього офіційну символіку Шосткинської міської територіальної громади затвердить Шосткинська міська рада.
Переможці конкурсу отримають грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.