У Шостці оголосили конкурс на створення символіки громади Оголошено конкурс на створення офіційної символіки Шосткинської міської територіальної громади.

Він проводиться з метою збереження історичної та культурної спадщини, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму.

Конкурс триватиме протягом місяця, з 1 до 30 грудня поточного року. У цей час усі бажаючі можуть подати ескізи герба та прапора Шосткинської громади. Учасники можуть подати, як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

На II етапі, з 5 до 12 січня, конкурсні роботи перевірять на відповідність заявленим вимогам та оберуть найкращі.

На III етапі, з 12 до 28 січня, пройде громадське обговорення конкурсних робіт та голосування.

Після цього офіційну символіку Шосткинської міської територіальної громади затвердить Шосткинська міська рада.

Переможці конкурсу отримають грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.