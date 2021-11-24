В Сумах электромобиль врезался в два припаркованных авто Вчера патрульным поступило сообщение о ДТП по улице Конотопской Битвы.

На месте происшествия инспекторы установили, что 52-летний водитель транспортного средства Nissan Leaf, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на припаркованные транспортные средства KIA Sportage и Skoda Octavia. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на водителя Nissan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.