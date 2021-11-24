Завтра в Сумах состоится сессия горсовета

В связи с действием на территории громады «красного» уровня эпидемической опасности заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и с участием только депутатского корпуса, руководства города, представителей структурных подразделений, вопросы которых будут рассматриваться, и аккредитованных при городском совете СМИ.
На Информационном портале Cумского городского совета будет проходить онлайн-трансляция сессии.
Место проведения – майдан Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).
Начало – 9.00.
Повестка дня и проекты решений тут.