Завтра в Сумах состоится сессия горсовета 1 декабря состоится второе пленарное заседание XIV сессии Сумского городского совета VIII созыва.

В связи с действием на территории громады «красного» уровня эпидемической опасности заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и с участием только депутатского корпуса, руководства города, представителей структурных подразделений, вопросы которых будут рассматриваться, и аккредитованных при городском совете СМИ.

На Информационном портале Cумского городского совета будет проходить онлайн-трансляция сессии.

Место проведения – майдан Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало – 9.00.

Повестка дня и проекты решений тут.