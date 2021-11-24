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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1561

Завтра в Сумах состоится сессия горсовета

1 декабря состоится второе пленарное заседание XIV сессии Сумского городского совета VIII созыва.

В связи с действием на территории громады «красного» уровня эпидемической опасности заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и с участием только депутатского корпуса, руководства города, представителей структурных подразделений, вопросы которых будут рассматриваться, и аккредитованных при городском совете СМИ.

На Информационном портале Cумского городского совета будет проходить онлайн-трансляция сессии.

Место проведения – майдан Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало – 9.00.

Повестка дня и проекты решений тут.

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