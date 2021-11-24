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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:52157

Сумских бездомных прививали от COVID-19

В целях предотвращения и распространения вирусной инфекции COVID-19 подопечных Дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» прививали от этой болезни.

Вакцинироваться изъявили желание 22 человека из числа получателей социальных услуг. Выездная бригада медицинских работников провела прививку вакциной Moderna.

Как сообщила директор терцентра «Берегиня» Инна Галиченко, услугами ночлежного дома в настоящее время пользуются 33 человека, пятеро из которых привились раньше. Работники заведения вакцинированы на 100%.

Общество Вакцинация
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