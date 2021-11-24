Сумских бездомных прививали от COVID-19

Вакцинироваться изъявили желание 22 человека из числа получателей социальных услуг. Выездная бригада медицинских работников провела прививку вакциной Moderna.
Как сообщила директор терцентра «Берегиня» Инна Галиченко, услугами ночлежного дома в настоящее время пользуются 33 человека, пятеро из которых привились раньше. Работники заведения вакцинированы на 100%.
В области привито 44,4% взрослого населения, сообщили на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации....
Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Елена Назаренко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
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В Сумах из 14-ти работников образования, отстраненных от работы, потому что не имеют прививки против коронавируса, одна работница подала в...