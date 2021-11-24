В Ромнах на переходе сбили женщину Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого женщина-пешеход попала под колеса легковушки.

Событие произошло вчера, около 17:30, в городе Ромны на улице Горького. Как предварительно установили сотрудники полиции, под колеса автомобиля Опель Vectra, за рулем которого находился 59-летний роменчанин, попала 39-лтняя местная жительница, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.