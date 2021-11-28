В Ахтырке копы остановили водителя-наркомана

Патрулируя автодорогу Н 12 Сумы — Полтава, в городе Ахтырка, стражи порядка остановили водителя автомобиля ВАЗ, подозрительно маневрировавшего на проезжей части.
25-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. От прохождения осмотра на состояние опьянения он категорически отказался. Во время общения патрульные заметили, что он заметно нервничал. Это казалось очень подозрительным, и они провели ему поверхностную проверку. У водителя обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
По факту обнаруженного, вероятно, наркотического вещества полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, а на мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.
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