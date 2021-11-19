Сумские баскетболисты стартовали в молодежной лиге На выходных стартовала Молодежная лига по баскетболу.

Сборная Сумской области – Бк «СумДУ» играет в группе с харьковскими «Политехником» и «Харьковскими соколами - Университет».

В субботу сумчане обыграли «соколов» 96:103 (13-26, 34-26, 14-28, 35-23). Лучшими в составе сумчан были: Максим Сидоренко – 27 очков + 10 подборов, Данила Дядечко – 24 очка…

В воскресенье в «политехническом» дерби сильнее были харьковчане 87:78 (19-24,29-6, 24-20, 15-28). Здесь лучшими у нас стали: Максим Михайлов – 26 очков + 11 подборов.