Роменские футзалисты вышли на второе место В домашнем матче в рамках пятого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу среди команд группы Восток, который проходил в Сумах на площадке спорткомплекса Института физкультуры СумГПУ им.А.С.Макаренко, роменский «Рятувальник» одержал разгромную победу над житомирским клубом «Автомобилист-Бульвар».

Голами в составе представителей Сумщины отличились Дмитрий Козуб, Дмитрий Баранник, Денис Завгородний, Станислав Носок и Владислав Радченко. После этой победы подопечные Игоря Саливона вышли на второе место своей подгруппы с 8 очками в 5 играх, отставая от «SkyUp» (Киев) на 2 очка (у столичных футзалистов еще игра в запасе). Другие матчи тура: «Черкассыоблэнерго» (Черкассы) 7-6 Comfort Life (Буча) «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье) 3-6 «SkyUp» (Киев)