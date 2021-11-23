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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:38211

Роменские футзалисты вышли на второе место

В домашнем матче в рамках пятого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу среди команд группы Восток, который проходил в Сумах на площадке спорткомплекса Института физкультуры СумГПУ им.А.С.Макаренко, роменский «Рятувальник» одержал разгромную победу над житомирским клубом «Автомобилист-Бульвар».

Голами в составе представителей Сумщины отличились Дмитрий Козуб, Дмитрий Баранник, Денис Завгородний, Станислав Носок и Владислав Радченко. После этой победы подопечные Игоря Саливона вышли на второе место своей подгруппы с 8 очками в 5 играх, отставая от «SkyUp» (Киев) на 2 очка (у столичных футзалистов еще игра в запасе).

Другие матчи тура:

«Черкассыоблэнерго» (Черкассы) 7-6 Comfort Life (Буча)

«ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье) 3-6 «SkyUp» (Киев)

Спорт Рятувальник Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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