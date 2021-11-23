Роменские футзалисты вышли на второе место

Голами в составе представителей Сумщины отличились Дмитрий Козуб, Дмитрий Баранник, Денис Завгородний, Станислав Носок и Владислав Радченко. После этой победы подопечные Игоря Саливона вышли на второе место своей подгруппы с 8 очками в 5 играх, отставая от «SkyUp» (Киев) на 2 очка (у столичных футзалистов еще игра в запасе).
Другие матчи тура:
«Черкассыоблэнерго» (Черкассы) 7-6 Comfort Life (Буча)
«ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье) 3-6 «SkyUp» (Киев)
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