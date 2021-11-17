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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Украину из США прибыли патрульные катера типа «Island» «Фастов» и «Сумы»

Сегодня, 23 ноября, на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы».

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

Вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

Общество Катер
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