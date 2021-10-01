В Белополье самовольно добыли ископаемых на 2 миллиона гривен Государственная экологическая инспекция в Сумской области провела внеплановую проверку Белопольского городского совета и его исполнительных органов на предмет выполнения делегированных полномочий в части охраны и рационального использования недр.

В ходе проверки на въезде в Белополье со стороны Сум был обнаружен песчаный карьер глубиной 3,9 м. Однако данный земельный участок является коммунальной собственностью и имеет целевое назначение – для строительства, размещения и эксплуатации сооружений энергогенерирующих предприятий.

Экоинспекторами было установлено, что разрешение на добычу недр на указанной территории никому не предоставлялось. Более того, при проверке документов были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о причастности руководства Белопольского городского совета к самовольному добыванию ископаемых, что является нарушением ст. 10, 19, 23 Кодекса Украины о недрах.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что на указанном участке добывались песок и суглинок, которые являются полезными ископаемыми и могут использоваться в строительстве. Общий объем самовольно добытых ископаемых составляет около 185 м3 (255,11 тонн). Следовательно, в результате самовольного пользования недрами был нанесен ущерб окружающей среде в размере 2 035 777 грн. 80 коп.

По данному факту, на основании выявленных Инспекцией нарушений уже открыто уголовное производство. Вместе с этим, Государственная экологическая инспекция в Сумской области на имя белопольского городского головы Юрия Зарко направила претензию на добровольное возмещение полной суммы нанесенного ущерба в пользу государственного и местного бюджетов.