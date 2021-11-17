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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке спасли 78-летнюю бабушку, пытавшуюся выпрыгнуть из окна на третьем этаже

Событие произошло сегодня, около 8:00, по улице Горького в Шостке.

Прохожие заметили сидевшую женщину, свесив ноги на улицу, на подоконнике на третьем этаже пятиэтажного дома. Сообщили в экстренные службы. По адресу выехали спасатели, полиция и "Скорая помощь".

Как отмечают во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС в Сумской области, по лестнице спасатели добрались до окна, на котором сидела женщина и затащили ее внутрь квартиры. Спасенная бабушка – 1943 года рождения. После того, как ее спасли, ничего не говорила, только стонала.

По информации Шосткинского районного управления полиции, женщина проживает в квартире вместе с дочерью, но с утра та пошла на работу.

Бабушку осмотрели и оказали первую помощь медицинские работники "Скорой помощи", пишет Шостка.инфо.

Общество
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