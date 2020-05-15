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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине продолжают уничтожать железнодорожные пассажироперевозки

«Укрзалізниця» продолжает планомерно отменять поезда на Сумщине.

Об этом в Фейсбуке написал конотопчанин эксперт по транспорту Дмитрий Власенко.

«"Революційний" розклад Укрзалізниці або подальше знищення залізничного сполучення на Сумщині.

У День гідності та свободи Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia зробила мешканцям Сумщини черговий "подарунок".

Ще місяць тому УЗ заявляла про революційний розклад, нові потяги, прискорення тощо. АЛЕ не для Сумщини. Нам не тільки не повернули докарантинні потяги, але й скасовують ті нещасні, які ще залишилися. І так. УЗ хотіла повернути з 12.12.21 вечірній регіональний експрес 777\778 Шостка-Київ,....але передумала...

А нащо ті регіональні експреси взагалі? Дійсно. Відмінимо відразу ще два. З 22.11.21 РЕ 773/774 та 783/784 (ранковий) Шостка-Київ  ВІДМІНЕНО. Тепер мешканці Шостки мають аж 1 потяг до Києва, у обідній час. Микола Нога як Вам таке?

Ігор Молоток Ви ж влітку писали, що навіть буде відновлено курсування потягу Суми-Шостка,  а тут ми бачимо, що Шостка скоро взагалі залишиться без залізниці.

Звісно ці потяги йдуть через Конотоп, Бахмач, Ніжин. То ж можна привітати мешканців цих громад з "покращанням".

Олександр Качура Ви влітку зустрічались з директором пасажирської компанії УЗ Oleksandr Pertsovskyi і обіцяли моніторити ситуацію з перевезеннями. Бачите, що відбувається?

Окрім того, що УЗ не ввела обіцяний регіональний потяг, вона ще відмінила його заміну (Див. скрін).

Володимир Зеленський пише про «Велике будівництво: нова залізниця»,  а на Сумщині відбувається "Велике руйнівництво".

Тепер трохи історії. "....На цій дільниці були побудовані станції 1, 2, 3, і 4 класів. Серед них, наприклад, Ніжин – 2 класу, Плиски – 3, Бахмач 4. А перого класу на цій ділянці біла лише одна станція – Конотоп. Це була цегельна будівля з імператорськими кімнатами і пасажирською платформою довжиною 90 сажнів. Депо вміщувало  12 паровозів з приміщенням для резервуару. На залізничному вузлі Конотоп височіла водонапірна башта. Вона забезпечувала залізничні підприємства водою із річки Липка." Це з допису 1868 року. А зараз йде знищення станції із історією більше ніж 1,5 століття.....

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Oleksandr Pertsovskyi раджу ознайомитися з історією нашої станції https://www.facebook.com/konotop.arhiv/posts/1937375746501502

Ігор Васильєв Ви тут про електрифікацію кажете, але немає чому буде їздити по електрифікованих ділянках.

..................................................

В контексті всього написаного прошу вважати текст, що буде розташовано нижче вважати публічним зверненням.

Шановні Ігор Молоток, Олександр Качура Ігор Васильєв !

Прошу звернутись до керівництва Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia з вимогою повернути з нового графіку, з 12.12.21 всі потяги, які були скасовані навесні 2020 року, а саме:

Регіональні експреси:

773/774 Київ-Шостка

777/778 Київ-Шостка

783/784 Київ-Шостка

775/776 Київ-Харків (через Конотоп-Суми, з групою причіпних вагонів до Херсону, як було раніше)

Популярний пасажирський потяг №123/124 Київ-Костянтинівка

Відновити курсування потягу 127/128-129/130 Шостка/Зернове-Суми.

Враховуючи, що міжнародне сполучення не відновиться, необхідно забезпечити нормальне сполучення Сумщини з південними регіонами і не тільки влітку.

.....................

Прошу звернути увагу Александр Кубраков Ivan Fedorko на подальше знищення пасажирського сполучення на Сумщині.

Слава маршруткам та бла-бла-кару? Чи не так Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia? Мо пора вже рейки на металобрухт здавати?

PS, Репост вітається. По "новому графіку", який буде з 12.12.21, буде окремий пост», - написал он.

Общество Укрзалiзниця
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