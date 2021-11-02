Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50177

На Сумщине взяли под стражу наркоторговца, который пытался подкупить следователя

По ходатайству следователя и прокурора Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в хранении с целью сбыта наркотического средства, пытавшегося избежать уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 120 тыс. грн залога.

Речь идет о местном жителе, разоблаченном на хранении с целью сбыта 2,3 кг наркотического средства «каннабис». За указанное преступление лицу грозит до 10 лет лишения свободы. Чтобы избежать реальной меры наказания и отделаться штрафом, мужчина предложил следователю 15 тыс. грн неправомерной выгоды за изменение квалификации его действий на хранение наркотического средства для личного употребления без цели сбыта.

Об указанном факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, мужчину задержали, когда он передал правоохранителю первую часть от оговоренной суммы в размере 5 тыс. грн.

Теперь подозреваемый будет отвечать не только за хранение наркотиков, но и за предоставление неправомерной выгоды правоохранителю (ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Противоправная деятельность личности разоблачена Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Конотопского районного отдела полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилер Под стражу
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине взяли под стражу рецидивиста, который уже 12 раз был осужден
12.11.2021 10:37

На Сумщине взяли под стражу рецидивиста, который уже 12 раз был осужден

По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 43-летнему подозреваемому в грабеже и разбое избрана мера...

В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП
09.11.2021 11:09

В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы подозреваемому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, решением суда...

Избрана мера пресечения подозреваемому в разбойном нападении на ювелирный магазин в Шостке
05.11.2021 13:31

Избрана мера пресечения подозреваемому в разбойном нападении на ювелирный магазин в Шостке

По ходатайству следователя и прокурора Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 4 ноября 47-летнему подозреваемому в разбойном нападении на ювелирный магазин...

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве брата
04.11.2021 11:16

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве брата

По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 3 ноября избрана мера пресечения в виде содержания...

В Сумах будут судить врача-наркозакладчика
02.11.2021 13:13

В Сумах будут судить врача-наркозакладчика

Ему грозит до 10 лет лишения свободы....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 306 человек
Сегодня 08:52
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
В Сумах на переходе сбили девушку
Сегодня 17:55
В Сумах избрана мера пресечения подозреваемому в сбыте поддельного ковид-сертификата
Сегодня 17:53
На Сумщине проектировщик будет отвечать за затопление школы во время ремонта кровли
Сегодня 17:50
В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 17:22
На Сумщине взяли под стражу наркоторговца, который пытался подкупить следователя
Сегодня 16:50
В Шостке родители школьников вышли на митинг против дистанционного обучения (видео)
Сегодня 16:22
Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло
Сегодня 16:16
В Сумах реконструируют аварийный коллектор самой мощной канализационной станции города
Сегодня 16:06
На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 15:40
За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий
Сегодня 15:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.