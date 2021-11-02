На Сумщине взяли под стражу наркоторговца, который пытался подкупить следователя По ходатайству следователя и прокурора Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в хранении с целью сбыта наркотического средства, пытавшегося избежать уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 120 тыс. грн залога.

Речь идет о местном жителе, разоблаченном на хранении с целью сбыта 2,3 кг наркотического средства «каннабис». За указанное преступление лицу грозит до 10 лет лишения свободы. Чтобы избежать реальной меры наказания и отделаться штрафом, мужчина предложил следователю 15 тыс. грн неправомерной выгоды за изменение квалификации его действий на хранение наркотического средства для личного употребления без цели сбыта.

Об указанном факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, мужчину задержали, когда он передал правоохранителю первую часть от оговоренной суммы в размере 5 тыс. грн.

Теперь подозреваемый будет отвечать не только за хранение наркотиков, но и за предоставление неправомерной выгоды правоохранителю (ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Противоправная деятельность личности разоблачена Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Конотопского районного отдела полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.